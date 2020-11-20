儘管陣中擁有九龍、魯卡、諾曼等3名外籍生球員坐鎮，文化大學20日在富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)仍踢鐵板，遭到國立體大73比56狠狠修理，重新執掌文化兵符的「神奇老爸」羅興樑表示，「我很不滿意，整體的成熟度不夠穩定！」

文化今年一口氣找來4名外籍球員，除了阿美因為證件問題，恐怕要等第3階段預賽以後才能歸隊，九龍、魯卡與諾曼20日都在預賽首役登場，不過表現都算平平，九龍6分、10籃板，諾曼10分、3抄截，甚至魯卡只拿2分、2籃板。

「我想3名洋將都在磨合當中，畢竟他們都在10月中旬才出關，跟著球隊練球時間有限，在磨合時間這麼短的情況下，當然表現欠佳，」羅興樑說，「其實我一直在嘗試不同組合，可惜每當我們有機會追上，本土卻出現太多的失誤。」

針對3名外籍球員表現，羅興樑的評價是，「九龍比去年好太多了，起碼他沒一直跌倒，這是加強肌力後的成果；來自東泰高中的諾曼，看來很適應了，無論先發或替補都可以；魯卡的話比較麻煩，因為我必須改變他在歐洲打球的習慣。」

國體教練桑茂森賽後相當滿意球隊首役表現，「儘管少了林正之後，內線保護籃板能力下滑，但我相信郭翰可以頂上，他也比林正成熟。希望藉由這場比賽勝利，證明國體不找外籍生的堅定立場，來我們這裡打球的本土球員確實較有機會。」

(中時 )