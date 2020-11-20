歐股周五開盤走高，零售和石油股的上漲，抵銷了美國新刺激方案談判政治協商的僵局。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤漲1.08點或+0.28%，為388.68點。本周初因疫苗正面試驗數據而帶動的大漲，預計周線收漲，並將歐股推升到自二月以來的高點。

零售股漲0.8%，石油天然氣股漲0.9%，以及旅遊休閒股0.34%，皆為領漲的類股。

美國財政部長曼努欽(Mnuchin)表示，聯準會的主要疫情貸款計畫將在12月31日到期，讓川普行政團隊的施政方向與央行出現不一致。

英國FTSE漲0.2%。英國十月的零售銷售出現反彈，上升1.2%；英國衛生部長宣稱染疫人數開始持平趨勢，令人鼓舞的徵兆。另英國政府正在研擬聖誕節假期鬆綁部分管制。

義大利BPER Banca銀行上漲3.1%。該銀行主要投資人拋出支持與競爭對手BPM銀行合併的方案。

(時報資訊)