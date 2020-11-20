針對美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）將訪問台灣，大陸外交部發言人趙立堅對此回應稱，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，並敦促美方立即停止，中方將根據形勢發展「作出正當必要反應」。

趙立堅在今天外交部記者會答覆媒體提問時表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這些立場是一貫的、明確的。中方並敦促美方充分認清「台灣問題的高度敏感性」，恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，立即停止與台灣進行任何形式的官方往來與接觸。

趙立堅說，中方敦促美方慎重妥善處理涉台問題，以免損害台海和平穩定和中美在「有關重要領域」的合作。中方將根據形勢發展「做出正當必要反應」。

據《紐約時報》報導，美環保署長惠勒預計12月初率團訪台，並在台停留3天，已經是近3個多月來第3位訪台的美國高階官員。此一消息已獲台灣駐美代表蕭美琴證實。

報導說，美環保署發言人休伊特（James Hewitt）表示，惠勒是應邀赴台就「拯救我們的海洋」倡議與海洋垃圾、空氣品質、孩童健康等議題推展合作。

(中時新聞網)