彰化一名陳姓男子常帶妻子與好友聚餐，不料卻偷吃好友的潘姓妻子，2人交往後，還請岳母幫忙勸女兒離婚，把人帶回家。陳妻一氣之下告上法院，彰化地院審結後判決潘女需賠償陳妻70萬元。

陳妻控訴，丈夫2019年2月底突然向她提離婚，還謊稱要搬出去住員工宿舍，實際是搬去與潘女同居，後來2人日夜都膩在一起，宛如夫妻，今年3月間由警察陪同勸老公回家，丈夫雖承認與小三同居，仍堅持不回家，連小孩也不要。

陳妻的姊姊出面證稱，陳男為了離婚，曾打電話向她媽媽拜託：「請把妳的女兒帶回家」，妹妹為了蒐證，多次跑去2人的同居處徘徊，發現他們互動親暱，陳男還會幫小三收曬衣架、丟垃圾。還說，潘女在自助餐店上班，平時穿隨便，不過有天下班，竟馬上換了火辣服裝，準備與妹婿約會。

陳妻不堪遭丈夫與好友背叛，憤而對潘女求償100萬元精神慰撫金。潘女法庭上辯稱，平時與陳男沒有牽手、摟腰、靠肩等親暱的身體接觸，且彰化租屋處還育有2名小孩，陳男前往她的租屋處僅是與一群人好友聊天，並無男女私情。

但彰化地院審理時勘驗相關光碟影像後認為，陳男不可能以客人身分，替潘女扶晾曬的被單、倒垃圾、同一輛車進出，認定潘女侵害陳妻配偶權屬實，應賠償70萬元。可上訴。

(中時新聞網)