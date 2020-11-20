友善動物身後事，基隆推寵物火化措施。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

友善動物身後事，基隆推寵物火化措施。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

近年許多民眾會將毛孩當自己親身骨肉來養，但對於毛孩身後事，往往很少人去考量，基隆市議員張秉鈞指出，毛孩如同家人，但市府的軟硬體措施明顯有點落後，日前更傳出民眾碾壓、踹狗等情事，呼籲增設殯葬設施等寵物友善的設備，環保局除允諾身後事「專屬紙箱」，並配合公益團體讓寵物走得更有尊嚴。

張秉鈞指出，隨著時代的變遷，現代人生活型態也開始轉變，現在有很多家庭不願生兒育女，轉而飼養毛小孩來陪伴自己，並將之當成家人般呵護，因此自己一直努力要將基隆打造成為友善動物的城市，但之前卻聽聞有七堵民眾輾壓毛小孩的事件，令自己非常難過。

張秉鈞表示，在議會質詢時，經自己過多次爭取後，現在寵物銀行已開始興建，可讓浪浪們擁有更優質的環境，他敦促市府可以提升動保員薪資福利，並讓愛護動物、投入動保工作的人士更有保障，另針對動物福祉，提出「寵物公園」、24小時救援服務、毛小孩身後事、樹葬自然專葬區及流浪寵物遺體處理等方案，希望與市府站在一起，提升基隆市毛孩的生活福祉環境。

環保局長賴煥紘除允諾會由政府帶頭研議毛孩相關福祉，並指出，針對流浪動物屍體處理辦法，目前市府決定先跟公益團體配合，在流浪動物善終後，經環保局將派員出面協助處理，除了會以專用紙箱將屍體裝箱，並會由公益團體協助進行火化的各種程序、儀式流程，以確保毛孩們可以體面且有「尊嚴」的辦理後事，此外，市府也正評估毛孩「專屬寵物紙箱」方案及來編列預算。

(中時 )