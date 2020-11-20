高雄市推動鐵路地下化工程，陸續拆除6座陸橋、填平2地下道，南北交通大動脈「民族陸橋機車道」將於21日凌晨正式功成身退、動工拆除，施工期10天，預計12月1日恢復平面機車通行。

工務局表示，民族陸橋主橋建於1981年，現行兩側機車道及人行天橋於2011年間、配合鐵路地下化工程，由原有地下道改建而成。上下午尖峰時間，每小時通過車輛約4千輛。但原本4米寬的迴轉道過窄，導致車流壅塞，拆除後可讓平面道路擴增至7米，對於疏解車潮有幫助。

工務局2019年已陸續拆除青海陸橋、鳳山青年鋼便橋、自立陸橋、大順陸橋、自強陸橋、鳳山維新陸橋。地下道則填平翠華路及中華地下道。現存翠華、九如陸橋未來將評估是否拆除。

此次工程，工務局規劃拆除兩側機車道，保留汽車通行的主橋。機車道橋拆除的10天內，仍維持主橋快車道供汽車通行，現有汽車側車道將暫時調撥一車道給機車通行。

此外，原陸橋側車道、建國二路至九如二路南北雙向兩線道間，將設置軟質交通桿，避免汽機車爭道，希望減低對附近居民及騎士的交通衝擊。

工務局也在工區範圍路段設置交通維持設施及車輛改道疏導立牌，建議北往南車輛可於十全一路、熱河一街、遼寧一街、九如二路，改道自由一路通行；南往北車輛可於七賢一路、建國二路，改道復興一路通行。

(中時 )