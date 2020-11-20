84歲阿嬤同時罹患冠狀動脈疾病、主動脈瓣膜狹窄及重度二尖瓣逆流，至奇美醫學中心急診時已瀕臨呼吸衰竭，奇美醫學中心團隊術前評估，傳統開刀死亡風險達39％，經心臟血管內科主治醫師施志遠評估，決定以經導管為阿嬤進行微創手術，術後5天就出院，闖過鬼門關，也是台南首例經導管二尖瓣修補成功案例。

施志遠表示，這位阿嬤過去有高血壓、淋巴瘤及主動脈瓣膜狹窄，持續於其他醫療院所藥物治療，到奇美急診時狀況已不佳，住進加護病房做心臟超音波發現除嚴重主動脈瓣膜狹窄，另有嚴重二尖瓣膜逆流。

他提到，主動脈瓣狹窄早期少有症狀，隨嚴重度上升開始胸悶、喘、昏厥甚至猝死，長期造成心肌缺血或心臟衰竭，一旦有心臟衰竭症狀，從有症狀到死亡的平均時間是2年。1年死亡率是25％、2年死亡率是50％，超過一半是猝死。

施志遠表示，年長者常因主動脈瓣鈣化而有主動脈狹窄情況，傳統治療多以外科開胸做主動脈瓣膜置換手術，以二尖瓣膜逆流來說，壞損瓣膜無法透過藥物治療，通常利用手術修補或置換治療。

由於兩者均屬開胸的心臟手術，對許多年長者或有多重慢性疾病的患者來說，手術風險高，因此，近年來瓣膜治療領域有嶄新治療方式，像是經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）及經導管二尖瓣修補手術（MitraClip），可降低手術風險，傷口小，減輕患者身體負擔且恢復快。

奇美醫學中心表示，院方去年2月引進TAVI手術，迄今約32例，而MitraClip手術目前以台北榮總發展較成熟，不過，MitraClip並非每位患者都適用，需評估瓣膜缺損情況決定，而該例為台南第一例進行MitraClip手術，患者不僅術後隔天就可下床行走，5天後也順利出院。

(中時 )