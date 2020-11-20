不少民眾表達自己的意示，其中也提到五股綠地原本不足，竟然還要拿來蓋社會住宅，痛批「錯誤政策比貪污還嚴重」。（議員陳明義服務處提供／李俊淇新北傳真）

新北市五股區德音休閒廣場原本是座廢棄營區，在地方民代爭取改建為「新北綠家園」，但中央規畫將改建為600戶的社會住宅，引起地方居民反對，相關單位今（20）天召開座談會談論，200多位居民到場反對，部份住戶質疑，北市市民民平均可享可享1.6坪綠地，而德音里有5500多位居民，公園綠地僅2500坪，原先就已經不足，竟還要拿來蓋社會住宅。

立委林淑芬今邀集內政部營建署、議員賴秋媚、宋明宗、陳明義、五股區公所、德音里長洪正龍及當地里民舉辦座談會，蒐集地方意見。她在會中提到，德音休閒廣場假如興建600戶社會住宅，將會對地方交通造成衝擊，加上五股區公園綠地原先就已不足，要求營建署應提出可接受的替代方案。

市議員陳明義指出，德音休閒廣場地主為軍備局，希望透過變更目的為永遠公園用地，社會住宅則可考慮成泰路及新五路之間的農業用地，透過都市計畫變更為住宅用地，將會向城鄉局提案進行討論，保留德音公園也可建設地下停車場，解決當地停車需求，創造雙贏。

市議員宋明宗、賴秋媚在場也都表示，不是拒絕蓋社宅，而是當地根本不適合，希望中央能為地方民眾生活多加考量。

內政部營建署城鄉發展分署長陳興隆對此回應，將針對地方提出的意見會再回去審慎評估，另也會再找找有無其他地區適合蓋社會住宅，必要時將會再召開座談會進一步說明。

(中時 )