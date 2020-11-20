柯華崴(清大提供)

前國家教育研究院院長、中央大學學習與教學研究所榮譽教授柯華葳18日病逝，享壽67歲。中央大學20日發出新聞稿表示，柯華葳在中大服務十餘載，深受師生愛戴；她一生致力推動閱讀教育，培育無數學子，消息一傳出，師生皆感到震驚與不捨。由於柯華葳也是國立清華大學教育與學習科技學系約聘講座教授，新竹清華20日幾乎同步發出新聞稿，悼念這位一生奉獻給台灣學術及教育的學者。

中大表示，柯華葳2001年受中央大學禮聘，擔任文學院學習與教學所第一屆所長，歷經師資培育中心主任、總教學中心中心主任及出版中心主任等行政職務。她同時也是科技部人文處教育學門召集人及「台灣國際閱讀素養調查—PIRLS」長期追蹤型研究計畫主持人，並曾擔任國家教育研究院院長以及台灣閱讀協會理事長。

中大表示，柯華葳在人文社會領域表現極為突出耀眼，行政實力更受到政府部門與其他學術機構爭相借重。中大服務期間，她在行政事務、教學與提攜後進皆不遺於力。

柯華葳2018年2月自中央大學退休，學習所所長張立杰提及，所上師生在柯華葳退休感恩會上，特別將大家要向她說的話，編撰成一本實體的「情書」供其收藏。

中大校長周景揚表示，柯教授長懷人文關懷之心，努力不懈地推動閱讀教育，落實關懷偏鄉學生，斐然有成，她的典範已長存在中大人心中。

柯華葳部屬回憶，柯華葳極為照顧同仁，如同母親一般。她總鼓勵大家要有自信，「要記得自己是美麗且珍貴的，人生也沒有什麼過不去的難關。」另一位同仁則說道，柯教授的溫暖最令人難以忘懷，她的美好將不會隨著時間而抹滅。

新竹清華表示，柯華葳病逝消息傳來，校內師生都很不捨。清華教育學院表示將擇期舉辦「柯華葳教授學術追思會」；柯華葳家屬表示，治喪將以簡樸為原則，不設靈堂，懇辭奠儀與花籃。

柯華葳2017年在清華大學校長賀陳弘的禮聘下，來到清華大學，擔任尹書田教育講座教授。賀陳弘說，柯教授有教育家的熱忱及深厚的學術素養，理論與實踐兩者完美平衡，知行合一，令他十分敬佩。

柯華葳的學生、清華大學台語所副教授陳明蕾說，柯華葳這幾年來帶清華師生上山下海，為孩子說故事、推動數位閱讀，希望讓偏鄉離島的孩子也能透過閱讀看見世界。「就在今年8月，我還跟跟著柯老師去馬祖辦了一整天研習，老師真的很拚，」陳明蕾說。

此外，柯華葳為推動腦與心智研究，還會帶著眼動儀等精密儀器，到嘉義的偏鄉小學研究，經由觀察學生在閱讀時的眼動反應，了解學習弱勢生在閱讀上的困難，進一步找出解方。

陳明蕾表示，柯老師有兩個遺願，校內師生一定會承繼此願，全力達成。第一是老師在病榻前還叮囑她，希望最後一本中文閱讀的專書要在清華出版；第二是之前與電資學院院長黃能富討論建立一個K-12（幼兒園到12年級）教師課程討論平台，讓老師們在面臨教學現場困境時，能獲得學術端的幫助。

(旺報 )