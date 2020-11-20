中信兄弟外野手張志豪確定行使自由球員權益，除了稍早透過經紀人解釋緣由外，他又在臉書粉絲團上發表長文，他強調，行使自由球員不代表一定會離開或留下，也不影響自己跟戰友們重溫總冠軍香檳浴的深刻期待，「無論結果如何，我依舊是張志豪！」

對於今年才宣告行使FA，張志豪透過粉絲團解釋自己為何沒在符合資格的第一時間就行使，他坦言自己當初對於FA制度，內心深處是有些擔心的，擔心制度複雜太難行使，擔心影響球隊對自己的看法，擔心自己根本沒有價值提出。

張志豪繼續說：「諸多擔心讓我乾脆把這念頭一拋，只專注在為球隊奪冠路上，但看著許多前輩一一勇敢踏上這未知戰場，讓我慢慢反思自己，是不是時候到了？也該實際走一遭來為這個環境盡點心力。」

張志豪坦言，在台灣相對特殊環境所衍生的FA制度，不能說不好，但確實有地方值得討論，甚至有各種解釋空間產生困擾，「這些模糊地帶，正需要有人親自參與，不斷實際執行把問題突顯出來，才有機會去改善留給後進更完美的制度，就算最後結果未能盡如己意，至少也能提供更多參考案例，讓制度未來有機會更完善。」

他也感謝中信球團對於球員提出行使FA的善意，沒有任何異樣眼光，尊重且平常心看待球員執行應有的權力，「既然大家都給我這麼多力量，我當然得投入FA市場，去挑戰促進環境完善、守護母隊利益、自我價值實現的三贏局面。」

最後張志豪說：「請大家不要太過擔心，行使FA不代表一定會離開或留下，也不影響我想跟戰友們重溫總冠軍香檳浴的深刻期待。無論結果如何，我依舊是張志豪！一樣會持續重訓、挑戰自我，違反運動家精神的事我一樣不會做，不甘心就不輕言放手，希望你們都能認同支持我做的每個決定，謝謝大家。」

(中時 )