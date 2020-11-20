今年度隨著疫情影響下全球使用行動支付消費者比例以倍數成長，台灣使用人數也衝破800萬人次，為加速零售數位化，寶雅（5904）20日宣佈為數位轉型暖身，明年第一季推出POYA PAY上線，寶雅強調，POYA PAY除了寶雅、寶家兩通路品牌兩店共享累點資源外，亦首度與「發票怪獸」合作，打造新的B2C商業模式，預期可衝出新會員，挹注寶雅APP會員推升10％成長。

寶雅全台累計會員已超過600萬人次，今年疫情帶動數位化加速，目前使用APP會員亦超過200多萬人次，此次透過發票怪獸獨家合作，寶雅會員註冊怪獸App就有機會抽萬元禮券，還有特別以POYA寶雅色系及元素打造設計而成的的獨家小萌獸「YA寶」，藉此擴增寶雅APP會員數至少10％成長。

為迎來數位化轉型，寶雅數位佈局不僅在APP會員增加線上互動，且POYA PAY明年首季上線之後，包括寶雅、寶家等兩大通路品牌皆可進行動支付與共享累點優惠，並藉由塑造獨特賣場體驗與銷售賣點，也為加速數位轉型，未來持續透過優化來提升消費者體驗。至於線上購物則尚在評估中。

寶雅在持續拓展寶雅、寶家雙通路品牌挹注下，前三季合併營收再創歷史新高達129.7億元、年增10.2％，每股稅後純益更來到16.17元，較往年大幅增長，且單季EPS7.03元，較去年同期大幅增長逾三成、達37％，在營收獲利創新高紀錄下激發新行情。

寶雅今年在美華泰退出實體市場後，市占率更攀升逾九成，且不受疫情影響持續展店，截至前三季店數為250間、淨增加20店，全年展店目標有望提前達陣，接著還會繼續展店7～8店，明年寶雅目標展店20家。至於寶家截至今前三季寶家店數達15店，較去年底淨增加10店，預估年底店數將達26～27間，明年預計展店30～35間。

(工商 )