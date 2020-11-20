涉犯立委集體貪汙案的立委蘇震清，其家人質疑李恆隆在偵查時的偵訊影音光碟有雜訊遮蔽懷疑有人為變造情況，台北地院20日開庭時，公訴檢察官就當庭嚴正駁斥，台北地檢署下午正式發出新聞稿，強調絕無人為變造。

媒體19日報導蘇震清的律師團「調閱案件相關卷證，重新比對檢方的訊問筆錄和偵訊光碟內容時，赫然發現，有多處偵訊光碟的錄音內容出現嚴重干擾雜訊，致檢方與證人的偵訊談話遭到遮蔽、無法辨識」，質疑遭到剪接、疊加等明顯有人為變造情況。

北檢公訴檢察官在蒞庭就對此嚴正駁斥。北檢下午更正式發出新聞稿，強調檢察官在偵訊時都同時有2套錄音設備同步錄音，針對律師團質疑，北檢檢察官已在法庭中明確表示，偵訊影音光碟的音質雖有雜訊，卻跟人為變造全然無涉。

北檢指出，另備有相同內容的連續錄音檔可以供檢證，且這次偵訊，李恆隆的三位選任辯護人全程在場，偵訊結束並經李恆隆及三位辯護人確認筆錄無訛始簽名。而且李恆隆本人或其辯護人，歷來對其陳述，都不曾有質疑遭到不正當訊問的情形。

(中時 )