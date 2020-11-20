HBL熱血魅力無法擋！109學年度高中籃球甲級聯賽(HBL)男子組16強預賽，19日登場相當受到球迷捧場，轉播電視、網路平台同樣秀出亮眼成績單，東森超視剔除重複收看人次，首日觀看人數高達35萬3600人，線上網路平台Yahoo奇摩運動單日累積收看人次更飆破59萬人次。

新學年到來，HBL轉播服務也耳目一新，提供六大直播平台線上網路平台Yahoo奇摩運動、LINE TODAY、KKTIX虛擬場館、myVideo、Hami Video、愛爾達電視，給球迷更多樣的收視選擇。

首日賽事除了有備受矚目的旅美小將陳將双披光復高中戰袍處女秀，更有南山高中對松山高中的經典「雙山之戰」，收視扶搖直上，光是Yahoo奇摩運動線上直播平台，單日四場轉播賽事，累積將近60萬人次觀看，超越上學年同期單日累積收看9.8萬人次。

東森超視電視轉播第1天也開出紅盤，在週間下午時段，4場賽事總觀看人數剔除重複收看人次就高達35萬3600人，週末熱度勢必再加溫。

上學年HBL受到新冠肺炎影響，8強、準決賽採「閉門」方式開打，新學年受惠於國內防疫有成，高中體總開放民眾在遵守防疫指示下，戴口罩進場看球，首日就吸引爆滿人潮，讓悶壞了的籃球迷能感受久違的學生球賽魅力。

HBL男子組預賽進行至22日，男子組複賽與女子組預賽將於12月30日假高雄巨蛋、高雄中學登場，歡迎各位球迷在遵守大會防疫措施情況下踴躍進場看球，或透過東森超視頻道及六大線上網路平台，一起為支持的球隊加油打氣。

(中時 )