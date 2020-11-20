新台幣狂升，央行總裁楊金龍緊急寫信向金管會黃天牧求援，提出兩大錦囊妙計，分別為放寬外幣傳統型保單35％的限額，檢視壽險業國外投資45％法定限額；金管會保險局長施瓊華表示，三大考量下，會研擬放寬外幣保單35％限額，至於海外投資45％上限，施瓊華認為，曝險額度已高、謹慎看待。

施瓊華的三大考量，第一，要考慮台、外幣的配置，畢竟我國主要用新台幣居多；第二是要保障保戶權益，尤其外幣保單匯兌風險是由保戶自行承擔；第三，若放寬外幣保單額度，保險業者推外幣保單時，也該有風險管控的配套，施瓊華強調，最重要還是要考慮保戶的需求。

央行提出兩大妙計的目的，是希望增加美元買盤，減緩新台幣狂升壓力；施瓊華坦言，央行這次建議適度提高外幣保單額度，其實美僑商會、歐僑商會已有類似的反映與建議，針對外幣保單35％限額，將請公會研議，並且配套措施一起討論，金管會將再行評估。

至於壽險業海外投資上限45％，施瓊華表示，目前國外投資比例高、曝險部位也高，外界也相當關注，金管會對這部分是很謹慎看待，另外，國外投資額度法規涉及修法，相對於放寬外幣保單，用行政命令就可以處理了。

(中時 )