南韓4名男神蘇志燮、孔劉、姜棟元和玄彬被稱為「四大公共財」，其中玄彬和孫藝真在2019年合作韓劇《愛的迫降》，兩人各種甜蜜互動，讓觀眾恨不得他們「假戲真做」；但最近當地一名製作人爆料，兩人已經有穩定交往對象，玄彬女友其實是長腿女神吳漣序。

玄彬和孫藝真從2018年合拍電影《極智對決》就有戀愛的傳聞，還有親密逛超市的照片流出，接著又合拍電視劇《愛的迫降》，他們看著彼此的眼神，讓粉絲拜託他們「原地結婚」；儘管雙方多次公開澄清，堅稱只是好朋友關係，但外界仍都覺得兩人有譜。

不過，玄彬10月時才被爆出複合女神宋慧喬，沒想到最近又一名自稱圈內製作人爆料，迫降CP兩人其實各自有穩定交往對象，孫藝真有一名交往多年的圈外男友，而玄彬熱戀「長腿女神」吳漣序；消息曝光後，雙方目前都沒有出面回應，但已讓不少劇迷期望落空。

最近一名製作人爆料，兩人已經有穩定交往對象，玄彬女友其實是長腿女神吳漣序。(圖/ 摘自吳漣序IG)

吳漣序從2002年以歌手身分出道，隔年就轉向戲劇圈發展，但歷經10年默默無聞的階段，直到2012年才因電視劇《順藤而上的你》獲得新人獎，變成電視劇女主角專業戶；而吳漣序身高有170公分，高䠷身材讓她像是行動衣架子，穿什麼都好看，更被譽為「長腿女神」。

(中時新聞網)