苗栗縣大湖鄉公所不僅漏水嚴重，牆面斑駁，磁磚隨時會掉落。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖鄉公所頂樓出現裂縫、漏水嚴重，即便施作多次補強工作，漏水問題依舊難解。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖鄉公所頂樓的矮牆碎裂、鋼筋外露。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖鄉公所漏水嚴重，直接影響下方代表會議事廳，主席與副主席座位上方水漬明顯。（巫靜婷攝）

大湖鄉公所電線外露，若發生電線走火，後果不堪設想。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖鄉公所地下室缺乏排水系統，曾因颱風淹水，舊資料全泡湯。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖鄉公所建物年近50，不僅漏水嚴重、牆面斑駁脫落、電線外露，老舊建物更被評為「危樓」，經多次補強工作都無法改善，大湖公所因此向內政部尋求經費原地重建，民政司長林清淇日前率團現勘，支持公所重建案，鄉長胡娘妹表示，重建工程浩大，無法在她任內完成，但勢在必行。

胡娘妹指出，大湖鄉公所屋況簡直「不堪入目」，雖多次施作補強工程，但漏水難解，3樓漏水直接影響下方代表會議事廳，主席、副主席座位上方水漬清晰可見，頂樓女兒牆與外牆磁磚也斑駁、脫落，手輕輕一摸就會掉下水泥塊，此外，地下室缺乏排水系統，颱風一來淹水，讓許多陳年資料都泡爛。

胡娘妹表示，公所向內政部爭取原地重建，已獲口頭允諾給予空間規畫費100萬元，民政司長林清淇下鄉會勘，除了了解屋況，也指示公所需將所需報表、資料盡速呈報，以利中央依實際狀況撥補經費。財政暨行政課指出，預計11月26日前提送工程興建計畫書給縣府轉呈內政部。

胡娘妹強調「公所重建不容易，要做就要一次做足」，目前公所含地下室共4層樓，重建後希望有5樓並裝設電梯，地下室做停車場改善停車位不足，其它樓層除了各課室辦公室、代表會，也希望讓大湖、靜湖、明湖關懷據點使用，免除每月1000元至5000元的場地租金，另計畫辦理1到3歲托育中心，期盼新建物不僅辦公，也能發揮多功能用途。

(中時 )