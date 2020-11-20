不老樂團帶來扇子舞。（金山區公所提供／許哲瑗新北傳真）

五股區貿商社區榮獲卓越組優等獎。（許哲瑗攝）

永和區民權社區銀光百老匯表演歌舞。（許哲瑗攝）

永和區民權社區銀光百老匯跳愛神展現活力。（許哲瑗攝）

侯友宜幫瑞芳旗艦社區加油打氣。（許哲瑗攝）

侯友宜幫石門嵩山社區特產千歲米簽名行銷。（許哲瑗攝）

侯友宜幫有竹編傳藝燈籠之鄉美名的泰山區大科社區加持鼓勵。（許哲瑗攝）

新北市長侯友宜今日頒發「金卓越社區選拔績優單位」暨成果展；其中榮獲績效組甲等獎的「金山區金包里社區發展協會」，邀集一群80、90歲阿嬤組成不老樂團，透過學習打擊、合作樂曲，敲敲打打譜出長者的快樂新生活，今年10月不老樂團還受邀到新北市政府一樓快閃表演，展現金包里社區的熱情活力。

金山區金包里社區發展協會成立於2003年，與金山區公所合作推動老人共餐運動、辦理銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點及新住民家庭關懷服務站等，2018年7月3日成立不老樂團，由老師張雅雲教導，成員有12位水水阿嬤，透過學習打擊、合作樂曲，經由一遍又一遍的重複練習，至今有相當的水準。

金包里社區發展協會集結一群80、90歲阿嬤組成不老樂團，平時教導長者DIY環保樂器，由擊鼓作樂心靈SPA老師教導，搭配耳熟能詳傳統民謠讓他們更融入擊鼓作樂的樂趣。今年10月15日在社區、議員周雅玲、新北市社會局及金山區公所促成下，力邀長者到新北市政府一樓快閃表演，新北市長侯友宜到場，在阿嬤的熱情邀請下開心共舞。

此外，榮獲卓越組優等獎的大科社區有竹編傳藝燈籠之鄉的美名，貿商社區則洋溢著濃濃眷村文化的氣息，長者以旗袍舞及眷村美食聞名；獲績效組優等獎的建德社區，長期投入性別友善社區和防災社區，成立「紫要幸福志工隊」，推動家庭反暴力；民權社區聯合周邊社區共同打造兒少、長者多元照顧；碧湖社區培力單親婦女投入咖啡創業班、水電工班並輔導取得證照；山佳社區成立課後陪伴班，輔導弱勢兒少課業等。其他獲獎社區亦各有特色。

平溪龍安社區理事長吳明賢分享，他從青年返鄉服務到現在已步入中年，平溪處處是美景，去買個早餐便能拍下雲霧繚繞的吊橋山水，他以「經典平溪」推動社區小旅行，利用煤礦車載運旅客觀賞螢火蟲，用小煤礦手作紀念品。

永和區民權社區在理事長邱秀蘭的領導下，80歲的長輩舞弄獅鼓，銀光百老匯資深美女花枝招展跳愛神，為表揚大會增添許多趣味。

社會局表示，榮獲卓越組優等獎有泰山區大科及五股區貿商社區，績效組優等獎有鶯歌區建德、永和區民權、中和區碧湖及樹林區山佳社區，獲優等獎的6個社區將代表新北市參加衛福部110年金卓越社區選拔；另外萬里區北基、雙溪區上林等 15 個社區獲得績效組甲等獎。

市長侯友宜說，「遠親不如近鄰」，社區最重視厝咪的人情味，市府成立社區育成中心，跨領域整合資源，以活絡社區，如老人共餐、銀髮俱樂部、照顧關懷據點、兒少小衛星據點、松大、婦大、惜食分享、暴力防治宣導等，幾乎從老到少全齡服務，「這款的精神值得咱敬佩！」

(中時 )