映畫傳播《神之鄉》戲劇發布會20日舉行，製作人郭建宏、導演莊景燊、編劇王莉雯、演員李李仁、李玉璽、項婕如、周采詩、謝怡芬（Janet）、盧以恩、王彩樺、林玟誼、林暉閔、廖亦崟（威廉）、黃新皓等出席。Janet目前懷孕六個月，透露接拍《神之鄉》時已知剛懷孕，拍戲期間非常低調且照樣跑跳，劇組完全不知道，劇中飾演她兒子的李玉璽笑說「我還是看新聞才知道」，李李仁更說「她懷孕3個月還出外景，只差沒騎馬，上個月還跟老公去潛水」。

身高173公分、原本55公斤的Janet，懷孕第二胎至今已胖13公斤，過去她曾有流產經驗，坦言沒公開原因「因為也不知道會不會留著」，更敬業地說「若大家（劇組）知道，會怕我太累，但其實我可以做到很多很滿的情緒」，也透露老公不會阻止她接戲，她也沒特別顧忌孕期不能被拍肩等禁忌。

《神之鄉》20日舉行戲劇發布會。（盧禕祺攝）

映畫傳播《神之鄉》戲劇發布會，演員李李仁、李玉璽、項婕如、周采詩、謝怡芬、王彩樺等人出席。（盧禕祺攝）

劇中她飾演王識賢前妻，劇中常有哭戲，情緒起伏較大，剛好懷孕期間賀爾蒙分泌「多少有幫助到」。其中有一場抽籤戲，鏡頭拍她手抽籤，腳卻大抽筋痛到不行，幸好一旁的王識賢過去曾是運動員，立刻幫助她伸展，從那次後「他有猜我是不是懷孕」。王彩樺劇中飾演理髮廳老闆娘和李李仁配對，還一起跳恰恰，不過王彩樺似乎鬧失憶，完全忘記兩人有親密摟抱戲，她自虧「常常被人家抱，抱到我都忘了」。

李李仁劇裡和王識賢飾演兄弟，有不少衝突，戲外兩人則認識20年的好兄弟，王識賢為戲打大陀螺頻頻受傷，還嚴重到去放血，李李仁說「有時導演說假動作就好，但他都真來」，更提到有次休息時間，王識賢說腳很痛，一看他後腿、膝蓋全瘀血結塊，當下幫他推開瘀血，「不管戲裡或真實都很像兄弟，也不用多講幾句，就知道彼此想幹麻」。

《神之鄉》劇情講述桃園大溪在地社頭文化，演員也在劇裡唱「帽子歌后」鳳飛飛經典台語歌〈心肝寶貝〉，唱了一整天連化妝師都會唱，今活動上Janet、李玉璽也在台上獻唱，秀出苦練已久的台語。為戲大夥苦練各樣技藝，包括打陀螺、噴火、敲鑼、練扛神將，宛如「大型馬戲團」。

李玉璽和項婕如首度合作，劇中有感情線及吻戲，被問到吻戲尺度？李玉璽則說「我們感情線很特別，不是那種不小心很靠近，像是有一場她幫我畫臉譜」，認為兩人感情戲，是以寫實的彼此陪伴與鼓勵呈現。項婕如對李玉璽第一印象是文質斌斌，私下愛搞笑、很幽默，常逗大家開心，李玉璽則自爆上第一次見面上表演課「就加她的line，怕有親近戲會不好意思」，更虧項婕如在課堂上跟他搶椅子，「她力氣很大，屁股很大」。

拍戲期間於桃園大溪取景，演員住同飯店也常在交誼廳討論劇本，不過李玉璽和項婕如仍相當不熟，現場媒體考驗兩人默契，以對彼此熟悉度10分來評比，項婕如給10分，李玉璽倒只有8分，李玉璽則解釋「項婕如戲裡一直勇敢追愛，我是回過頭來才發現她默默陪我」紳士幫解圍。

李玉璽去年12月被拍到和神似「小Hebe」的圈外女友街頭親熱，如今快過了1年現況？他則說「她還活著，還有聯絡」，項婕如劇中和李玉璽有吻戲，被問到會不會怕李女友吃醋？她則笑說「我們應該還好，為了戲劇嘛，當下不會想那麼多，都滿自然的」。

《神之鄉》20日舉行戲劇發布會，男女主角李玉璽、項婕如出席。（盧禕祺攝）

《神之鄉》20日舉行戲劇發布會，左起為Janet、李李仁、王彩樺。（盧禕祺攝）

《神之鄉》20日舉行戲劇發布會，左起為林玟誼、廖威廉、周采詩。（盧禕祺攝）

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