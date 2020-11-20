Tesla執行長馬斯克先前宣布Tesla將在2030年前實現年產量2,000萬輛的目標，為Tesla車燈供應鏈聯嘉(6288)可望持續受惠，法人看好明年來自Tesla營收占比可望從今年不到15％提高到2成以上。在營運成長同時，聯嘉11月21日將主辦跨企業聯誼活動《攜手公益、幸福牽手》，此活動為竹南科學園區首創，誠盼能為忙碌的竹科人增加異業交友、休閒健身、攜手公益的機會。

聯嘉擺脫第2季低迷，第3季營收11.55億元，毛利率回升到21.53％，稅後淨利0.54億元，每股盈餘0.33元。公司為Tesla Model 3的LED尾燈供應商，由於Model Y車燈設計與Model 3類似，聯嘉有望持續獲得訂單；Model S及X的後續改款，聯嘉也有望取得相關訂單；2021年Tesla高速成長，其中主力車型將為Model 3及Model Y，聯嘉可望同步受惠。

聯嘉除看好Tesla訂單持續增量，也取得美系其他車廠電動車車燈訂單，規劃於2022年出貨。在汽車輕量化趨勢下，及新專案陸續步入量產，加上今年上半年基期低，法人推估明年獲利將呈現倍增。

公司在邁向成長同時，也不忘追求永續經營，除了首創跨企業員工聯誼活動，並結合公益活動如淨灘、小組團康活動與講座等，希望藉此讓竹南科學園區的成員聯誼，認識更多志同道合的朋友、拓展人際社交圈。聯嘉指出，未來將持續推動竹南科學園區企業友好，結合在地人文特色的一系列活動，敦親睦鄰，邀請更多企業共襄盛舉，聯手打造溫馨友善的社區生態圈。

(時報資訊)