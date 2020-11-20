歐盟相關事務官員指出，歐盟將支付總計超過100億歐元，採購數億劑輝瑞-BioNTech以及CureVac的候選疫苗。

歐盟同意以每劑15.5歐元採購輝瑞-BioNTech疫苗，2億劑疫苗表示將總共支付31億歐元；如果再追加購買另一個1億劑的話，總金額將推高至46.5億歐元。

如同先前路透報導，歐盟的採購單價低於美國，主因為歐盟先前對該藥廠的支援。

據了解，該交易包括一條款，如果輝瑞-BioNTech將藥劑轉移到美國，歐盟將獲得賠償。

歐盟另外已在本周同意了與CureVac的另一項交易，以每劑10歐元價格購買2.25億劑的首批供應，較CureVac的12歐元出價出現折扣。另外還確保了下一批1.8億劑購買的選項，總共4.05億劑。

輝瑞和CureVac疫苗皆基於新的mRNA技術，設計於一次兩藥劑的使用，意指民眾要接種，需支付31歐元。為確保輝瑞疫苗，歐盟已經支付的金額不公開的不可退還的首款，歐盟官員表示約在7億歐元。雙方並簽下附加條款，輝瑞如果將藥劑轉移往美國，歐盟將獲得金額50%的賠償。

(時報資訊)