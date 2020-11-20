中美貿易戰轉單效應及新冠肺炎疫情多空因素雜陳，安全監控廠-晶睿(3454)明年營運不看淡，晶睿通訊總經理廖禎祺表示，晶睿專注在本業並且調整體質，強化MIT、部署自動化生產，希望為明年疫情趨緩後預期的業務成長後的產能有所準備，明年業績應該會比今年好。

晶睿通訊今天下午舉行法說會，廖禎祺表示，今年無論代工及品牌營運下滑，主要是因歐美國家城鎮封鎖及實施社交距離管制無法安裝產品，對公司營運造成影響，但慶幸的是需求還在，尤其是轉換成AI應用一直都在，公司也趁著疫情讓公司產品線更完整，期待2021年有比較好的成績。

儘管受到疫情影響，晶睿通訊今年營收無法比去年好，但公司積極進行產品優化，第3季合併毛利率為35.88%，年增3.24個百分點，單季歸屬於母公司業主盈餘為6592萬元，較去年同期下滑9.77%，單季每股盈餘為0.76元；累計前3季合併營收43.08億元，較去年同期的52.24億元下滑17.54%，營業毛利為14.48億元，合併毛利率33.6%，年增3.21個百分點，歸屬於母公司盈餘為2億元、每股盈餘2.32元；累計前10月合併營收為47億771萬2000元，較去年同期減少17.65%。

因應中美貿易戰，晶睿積極強化台灣製造，部署自動化生產，藉由台達經驗和資源，預計2021年第一季前完成專業安防攝影機的第一條自動化生產線，展望明年，廖禎祺表示，雖然今年整體市場受到新冠肺炎影響，海外市場也因為不預期的隔離政策而受到影響，但晶睿專注在本業並且調整體質，包含因應疫情有效控制費用、導入IT遠端辦公工具及相關資安措施，強化MIT、部署自動化生產，希望為明年疫情趨緩後預期的業務成長後的產能有所準備，也降低因為疫情而人力受到影響的不確定風險，預期明年業績會比今年好。

(時報資訊)