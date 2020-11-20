前高雄市市長韓國瑜今天六月遭罷免後，多縣市也發起公民罷免活動，包括桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷、陳致中等、高閔琳等4人罷免案，日前罷免王浩宇案已將第二階段連署書送審中選會。中選會今天(20日)表示，王浩宇罷免案經審議後，確定通過。

中央選舉委員會今（20）日舉行委員會議，審查通過唐平榮先生領銜提出桃園市議會第2屆第7選舉區議員王浩宇罷免案，於當日宣告該罷免案成立，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議該罷免案於110年1月16日（星期六）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

中選會表示，桃園市議會第2屆議員選舉第7選舉區原選舉區選舉人總數31萬5,143人，法定連署人人數應為3萬1,515人以上。該罷免案原連署人人數3萬8,922人，符合規定人數3萬3,362人，不符合規定人數5,560人，已達法定連署人人數，依法應由中選會為罷免案成立之宣告。

(中時新聞網)