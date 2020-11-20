「同舟共渡～遇見契合ing」紀念意象藝術裝置，融合花蓮的太魯閣峽谷及高千穗峽谷意象，將2種不同色澤大理石板結合，整體造型為一艘扁舟。（王志偉攝）

花蓮市公所去年和日本宮崎縣高千穗町締結姊妹市，市公所委託藝術家打造象徵友誼的紀念石雕裝置藝術「同舟共渡」今天揭幕，因疫情無法出席結盟週年儀式的町長甲斐宗之用視訊隔海祝褔，希望藉石雕藝術意象，傳達兩城市同舟共渡的情感，搭起更加緊密的連結。

「同舟共渡～遇見契合ing」藝術石雕設置在面向太平洋的北濱公園，市長魏嘉賢表示，花蓮市與高千穗町15年前締結友好城市，2年前0206花蓮強震，當時的內倉信吾町長向花蓮市表達關懷，讓雙方感受友誼的真誠，更加促成彼此間締結姊妹市的緣分，去年10月8日與花蓮市簽訂姊妹市盟約。

花蓮市公所去年和日本宮崎縣高千穗町締結姊妹市，「同舟共渡」藝術裝置今揭幕。（王志偉攝）

魏嘉賢說，花蓮市公所城市外交在疫情逆境中邁開新的步伐，雖然無法踏出國境擁抱彼此，但花蓮市盡心力幫助友好城市及姊妹市，今年4月自製手工清潔皂、3D列印防護面罩等防疫物資寄送給美國、日本及韓國的友好與姊妹城市，實現「防疫無國界，友誼傳千里」的任務。

外交部東部辦事處處長粘信士肯定花蓮市公所為響應政府「We Can Help」政策，公所團隊手工自製防疫物資並分送國外7個友好姊妹城市，發揮人饑己饑精神，充分展現花蓮市作為姊妹市的關懷情誼。

因疫情，高千穗町町長甲斐宗之無法前來，透過臉書直播同步收看並留言感謝，強調「盟誼永固」的誓約，盼疫情能夠早日結束，議長工藤博志也說，高千穗町議會全力支持與花蓮市的交流與發展。

「同舟共渡～遇見契合ing」紀念意象藝術裝置由藝術家黃裕榮及李培道設計，黃裕榮說，座品融合花蓮的太魯閣峽谷及高千穗峽谷意象，將2種不同色澤大理石板結合，整體造型為一艘扁舟。

(中時 )