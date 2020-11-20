繼食安會報、治安會報遭爆久未召開後，本應1年舉辦2次的文化會報也遭外界指出，已2年未召開，而立法委員吳斯懷今(20日)更爆出，真正影響國家安全的是每年「國家政軍兵推」，2018、2019年也都未召開，他質疑政府「沒本事、就應守規矩，這才是一個負責任的執政黨！」

國民黨立委江啟臣日前爆料每2個月應開一次的行政院治安會報，以及每3個月開一次的食安會報，竟已長達1年沒開；行政院長蘇貞昌後來則回應，防疫期間，政府要求民間不必聚會保持社交距離，政府當然要帶頭做，現在會議將陸續進行，重點是行政結果要好才有效。

而吳斯懷今在臉書則寫下，「真正影響國家安全的是每年『國家政軍兵推』，據了解從2018、2019這二年來也都未召開，尤其近幾年來兩岸關係愈來愈嚴峻、台海情勢日益緊張的狀況下」；對此，他質疑，「為何蔡政府連續2年未召開？」

吳斯懷解釋，「國家政軍兵推」由國安會主導，以檢視政府跨部會合作和危機應變的能力，總統依慣例進入圓山指揮所，目的在檢驗政府面臨國家安全遭受威脅，兩岸「和」、「戰」大計時，部會橫向聯繫合作是否順暢等，考驗政府跨部會危機應變能力，一般概分為三個項目。

因此，吳斯懷質疑，這2年除台海兩岸的問題，包含新冠肺炎疫情管控、美國總統大選影響、食品安全管制、國際經貿合作等議題，均可以於「國家政軍兵推」中進行想定推演、各部會研析及處置，以獲得最佳的行動方案，「我們有這麼好的國家危安管控機制，為何蔡政府不為？令人不解！」

最後，吳斯懷更寫下，政府與其花時間、花精神解釋為何不召開相關國家層級的會議，不如務實本分的執行應該做的事，所謂「沒本事、就應守規矩」，這才是一個負責任的執政黨！」

(中時新聞網)