有「性感小野馬」之稱的韓國女歌手泫雅，2018年大方認愛師弟PENTAGON其成員E'Dawn（金曉鐘），慘遭經紀公司雙雙開除。雖然事業一度受到影響，但小倆口感情依舊甜蜜，近日更在社群網站曝光多張在更衣室親密自拍，大膽尺度引發討論。

28歲泫雅日前受邀擔任內衣品牌代言人，身材姣好的她，也不忘善盡代言人之責，在社群網站秀出一系列穿著爆乳內衣在更衣室的火辣自拍照。當然她小2歲的男友E'Dawn也沒缺席，一個霸氣背後式擁抱泫雅，甚至還任泫雅赤腳踩臉上，甜蜜羨煞旁人。

男友臉任泫雅踩。(取自泫雅IG)

泫雅的這組火辣更衣室親密自拍照，更因大膽的尺度，引發網友兩極評論，「這腳丫子熏到我了」、「怎麼跟雪莉某個時期那麼像…」、「她自己可以，她和男友不可」、「我一直對她照片是OK的，女孩子身材本身就是美的，怎麼展示是她自己的事，我就是覺得她男朋友能不能不要再出現了！獨立行走啊！代言也非要綑綁真的很煩」。

其實泫雅去年與男友上韓綜《認識的哥哥》，就甜蜜透露兩人交往點滴，坦言在交往前，已暗戀E'Dawn一年半之久，後來更趁著醉意向對方告白，E'Dawn則霸氣回覆：「不能現在交往嗎？ 」兩人火速陷入熱戀。

(中時新聞網)