新竹縣政府警察局20日舉辦擴大治安會報，除既有成員，也邀請學生校外生活輔導會、各鄉鎮市長及縣內大學、國立高中校長、新竹地方檢察署與會，共商加強校園安全之計。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科（左二）、警察局長吳敬田（右二）重視校園安全，強化校園周邊道路、死角監視器，提升學生的安全保障。（莊旻靜攝）

台南馬來西亞籍女大生命案引發各界對於校園安全的重視，新竹縣長楊文科20日於警察局舉辦擴大治安會報，邀請學生校外生活輔導會、各鄉鎮市長及縣內大學、國立高中校長、新竹地方檢察署與會，由警察局、教育處提出專案工作報告，並討論加強安全措施事宜，期望保障學生安全。

楊文科十分重視校園安全，也要求教育處、警察局加強校園巡邏密度，警察局也全面檢視校園安全死角、校外監視器及照明等。楊文科在會中也表示，教育處應列管校園檢測缺失，每月提治安會報報告改善進度，警局也應向中央爭取補助款建置監視器，各鄉鎮公所也可編列、運用回饋金，於校園周邊及死角設置監視器，納入警政監視系統管理，建立「校園安全防禦網」。

此外，社會處、教育處也針對托嬰中心、幼兒園設置監視器，加強輔導戶外區域、出入口、周邊道路，並涵蓋周邊治安死角，也期望能列入托嬰中心、幼兒園核准設立的條件中。

楊文科也期望相關單位加強性侵害加害人的境遇及掌控，並依據「強化社會安全網計畫」，落實透過問題研析與檢討，擬訂對策，跨局處結合，強化社區服務網絡。警方也可增加場次宣導校園安全，使學生、家長、教師、校方都能清楚了解蕭元安全的重要性，「多一分關心、少一分擔心」共同守護學生安全。

(中時 )