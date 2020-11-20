《行政程序法》74條規定，行政文書寄存送達地方自治或警察機關，寄存送達發生效力，3名法官及1位當事人認為未明定一定寄存時間，且未如訴訟法明訂寄存10天後生送達效力，有違憲之虞聲請釋憲，司法院大法官解釋認合憲。

桃園地方法院法官審理一件勞工爭訟案件，當事人韓姓男子從事水電工程需搬運及開車，椎間盤突出向勞保局申請職業傷害給付，勞保局核定不給付將審定書寄存送達他的住所，他因在外地無法領取，訴願期間因而逾期，無法救濟。

另案件是侯姓男子因機車逾期未依規定進行排氣檢驗，遭桃園縣政府裁處2000元罰鍰，裁處書寄存在郵局，但領取後提訴願因此逾期；另有士林地方法院法官，也因審理類似案件，都認定相關規定有違憲疑義，裁定停審聲請大法官解釋。

而所謂的寄存送達，是一般送達、補充送達或留置送達均無法完成時採取的替代送達方式。

司法院大法官認為，行政文書送達的程序，有其提高行政效能考量。在不牴觸憲法正當法律程序要求下，應尊重立法形成。寄存送達藉由黏貼通知單和轉交的方式，使應受送達人處於可得知悉應受送達行政文書的狀態，與一般送達、補充送達或留置送達，作為發生送達效力的要件，情形並無不同，不違反正當法律程序原則要求。

值得一提，本件有4位大法官提出不同意見書，大法官認為如果當事人沒有主動提供行政文書送達地，而是行政機關依職權發動，依戶籍地寄存文書，是否有踐行正當法律程序，立法者應做更妥適規範，保障人民權利。

(中時 )