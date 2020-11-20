中正大學傳播系20、21日舉辦「COVID-19危機中的傳播創新與創業」研討會，前副總統陳建仁受邀分享傳播科技與AI技術的創新應用。「傳染病固然帶給人類很大影響，也帶來一些文明改變、科技發達。」陳建仁說，新冠肺炎不見得都是壞事，疫情之後國際上越來越多人知道台灣，就是一個很好的例子。

「任何新興傳染病都是一個危機處理的挑戰，沒有任何一個社會是對危機免疫的！」陳建仁指出，回顧台灣遭遇SARS、禽流感、H1N1及新冠肺炎，危機處理就是要做好事前準備、迅速充分應對。

陳建仁更表示，其中最重要的是組織自我反省，過去SARS的教訓促使政府針對傳染病防治法、衛生署組織法及邊境管制檢疫等修法，各醫院也確實準備一個月以上防疫物資。

針對台灣經驗是否能成功移植其他國家？陳建仁說，國外質疑台灣是小國，封閉邊境即能遏止疫情，但台灣並不是完全封國，現在仍有國民、移工入境，反而病毒是否在社區擴散，對密切接觸者的追蹤、管制與隔離才是關鍵，也是與國外防疫有區分之處。

當口罩變成疫情中不可或缺的生活物品，主辦單位在2日的研討會上，也邀請藥局口罩地圖開發者江明宗分享從「雲端」角度協助社會防疫，以及新港文教基金會創辦人陳錦煌暢談社區內迅速傳遞正確防疫資訊。

主辦單位表示，研討會同步舉辦「口罩／疫情影像創作展」，共展出31件平面影像、9件動態攝影，透過鏡頭紀錄疫情下的社會，動態攝影優選團隊也與傳播學者、攝影記者暢談「如何看見疫情」。

(中時 )