中選會於今日宣布，由唐平榮領銜提出針對民進黨籍桃園市議員王浩宇的罷免案正式成立，將函請被罷免人王浩宇於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議該罷免案於明年1月16日投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

中選會表示，王浩宇所屬的桃園市議會第2屆議員選舉第7選舉區原選舉區選舉人總數31萬5143人，法定連署人人數應為3萬1515人以上。該罷免案原連署人人數3萬8922人，符合規定人數3萬3362人，不符合規定人數5560人，已達法定連署人人數，依法應由中選會為罷免案成立之宣告。

中選會指出，今日委員會議除決議該罷免案投票日期、投票起、止時間外，也討論通過該罷免案工作進行程序表，重要工作日程包括12月3日前由王浩宇提出答辯書，12月8日前中選會將發布罷免公告，並於12月27日完成投票人名冊編造，明年1月6日至1月15日將辦理公辦電視罷免說明會，1月12日前公告罷免投票人人數，1月16日 投票、開票，1月22日前審定罷免投票結果，並於1月22日公告罷免投票結果。

自從今年6月國民黨籍高雄市長韓國瑜遭罷免後，各地接連出現罷免連署，民間團體發起罷免桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷、高閔琳、陳致中等案，第一階段連署皆已達標。

(中時 )