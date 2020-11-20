高雄中山工商排球隊參加第41屆華宗盃排球錦標賽成績亮眼，她們在高中女子甲組共計13支參賽隊伍中脫穎而出，以全勝之姿奪下冠軍，這同時也是中山工商女排隊在華宗盃的校史第8座冠軍，鍍金速度驚為天人，中山女排將持續訓練，為全國聯賽做準備。

華宗盃排球賽由中華民國排球協會主辦，是國內歷史最悠久的女子排球大賽，也堪稱是每年全國聯賽的前哨站，每支隊伍皆派出最佳陣容應戰，競爭格外激烈，今年除了中山工商以外，鶯歌工商、東山高中等傳統強權隊伍都被視為奪標大熱門。

中山工商先以2比0輕鬆擊敗被譽為本次賽會大黑馬的鶯歌工商，隨後對上宿敵東山高中，雖然賽中遭遇亂流，以21比25輸掉第二局，但隊員們在教練的鼓勵下，狀況及時回穩，在決勝局以15比9氣走對手晉級決賽。

中山工商在冠亞軍戰對壘華僑高中，首局開賽華僑維持一貫球風，對中山進行一輪猛攻，造成中山工商女將情緒波動，一度大比分落後，教練眼看情勢不對，立即喊出暫停，與隊員們精神喊話、激勵士氣，才讓球員們重整旗鼓逆轉奪下首局，隨後中山女將們一鼓作氣，以25比22再下一城，贏得后座。

中山工商校長林昭億表示，他對於此次賽事相當重視，因此也特地北上台南，全程陪同選手們應戰，看到選手們努力在場上奮戰、吶喊的模樣，讓相當感動，也很開心隊員們克服所有強敵奪得冠軍，他期勉選手們繼續努力，盼望在全國聯賽也能奪得佳績。

(中時 )