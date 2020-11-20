天馬登山隊嚮導馬先生19日晚上在臉書貼出「不要懷疑，這是向陽山屋！」，由於向陽山屋前後1公里幾乎沒有手機訊號，讓山友相當訝異。（天馬登山隊馬先生提供／蔡旻妤台東傳真）

NCC國家通訊傳播委員在嘉明湖步道的玉山圓柏架設基地台，19日進行測試結果訊號良好，沿線都有收訊，山友首次在嘉明湖山屋進行視訊。未來在嘉明湖不僅可以打卡，對山難搜救也有很大幫助。

記者透過LINE視訊連線嘉明湖天馬登山隊嚮導馬先生，嘉明湖山屋訊號穩定，馬先生表示，他在19日晚上陪同NCC人員驗收嘉明湖通訊工程，過去嘉明湖步道從向陽山屋前1公里都無手機訊號，現在幾乎整個嘉明湖步道都可以收到訊號。

嚮導馬先生19日晚上在臉書貼出「不要懷疑，這是向陽山屋！」接著20日清晨又在黑水塘和向陽山頂打卡，讓山友相當訝異，因為向陽山屋前後1公里幾乎沒有手機訊號，為何能即時將照片貼上網？

馬先生從昨晚至今，分別在向陽山屋、向陽名樹、黑水塘、風口、向陽山、嘉明湖山屋等，都能將照片和影片隨時發上網，也能透過通訊軟體LINE向山友聊天報平安，他說，21日將會到嘉明湖打卡。

據了解，嘉明湖步道雖然是熱門登山路線，但是難度比玉山還高，經常發生走失、山難、高山症等情況，如果通訊良好，對山難搶救將有很大助益。

(中時 )