太古汽車集團旗下的「車咕嚕」APP，提供用車族全新的行車服務平台，2年來全台會員已達20萬人!為擴大服務內容與會員數，車咕嚕與台糖跨品牌攜手合作，在台糖高雄博學及台中鳳凰加油站增設洗車服務，讓車主加油、洗車一次完成；未來還將與更多加油站合作。

為慶祝台糖台中鳳凰站開幕，11/22前只要加入車咕嚕會員，就可直接免費體驗洗車服務一次；11/21-11/22周末再加碼抽獎，有機會抽中150元洗車金，全家禮物卡100元，最大獎是免費洗車1個月！沒開車的消費者也可以前往現場，只要入會分享按讚臉書貼文，就能獲得一份熱壓三明治，11/23-12/31則是入會洗車就送200元台糖加油金！

「我們的目標是滿足駕駛者的所有用車體驗，服務內容包括行車秘書、無接觸智慧洗車服務與洗車同步偵測胎壓、便利加油、智慧停車、大數據即時車價查詢、車輛交易以及保修服務等。」車咕嚕總經理馮仲陽表示，車咕嚕提供的是虛實整合服務，讓線上線下資訊溝通無障礙，用戶的任何一個用車環節和場景，不再有層層阻礙，讓辛苦繁瑣的過程，透過手機操作變成既簡單又快速。

車咕嚕所推行的全新汽車服務通行新概念，像是「出行秘書」裡面就涵蓋了吃喝玩樂的景點推薦、內建行程推薦懶人包，也能自行制定旅遊行程並且透過「車隊出遊」輕鬆建立並分享行程、且在出遊過程中直接即時溝通聯繫、同行車友也能透過定位不怕迷失脫隊。

另外，還有測速照相提醒、行車氣象以及路況查詢，提供國道、省道、快速公路即時路況，讓用戶出遊，一路順暢無阻礙。

此外，像是洗車、加油、停車、保修也都是車主的剛需必備，車咕嚕APP用戶只需要透過手機設定後，即可運用車牌辨識及行動支付折抵，直接入場進行「無接觸臘膜洗車」，洗車過程7分鐘且免下車，還可隨時掌握即時油價！

(工商 )