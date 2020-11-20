高雄市議員黃捷罷免案，鳳山清捷隊今天(20日)將第二階段連署書遞交到選委會，共送出40918份，關鍵密碼代表「是你就要罷」，黃捷指家人開玩笑說希望她被罷免，說因為她太累，終於有機會休息。罷捷總部則酸回：那很好啊！妳就乖乖聽家人的話，主動辭職，好好休息吧！

針對罷免案，黃捷說自己秉持平常心，家人對這件事的看法，黃捷表示，家人其實不會擔心，「他們也跟我一樣，保持平常心」，覺得把該做的事情做好，就不會受到波及。甚至指家人開玩笑說希望她被罷免，說因為她太累，終於有機會休息。

臉書粉專「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」對此回應說，「是喔，真的喔，那很好啊！妳就乖乖聽家人的話，主動辭職，好好休息吧！」

有網友也質疑「白眼黃捷不是說第二階段過關就要請辭下台嗎？」也有人認為，「她會這樣講，就是在打預防針。」、「民進黨傾全黨之力罷韓之時，請問妳有說什麼嗎？到了罷免妳，就說是擺錯力氣，政治操作。真的是雙標捷無誤！」

(中時新聞網)