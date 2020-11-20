男子噴漆NCC遭聲押 北院裁定無保請回 17:572020/11/20 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 田姓男子到仁愛路NCC辦公室門口噴漆抗議被檢方聲押，北院審酌後裁定請回。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 NCC拒絕中天換照引發各界不滿箝制新聞自由，40歲田姓男子19日上午11時許，前往仁愛路NCC辦公室門口，將廣場上的旗幟扯下，並持噴漆噴灑，經警方依恐嚇等罪嫌移送台北地院署複訊後，檢方向法院聲請羈押，北院審酌後，不認為被告有反覆實施恐嚇罪之虞，裁定請回。 北院裁定認為，田姓男子只有一次打電話給林錦屏，沒有連續情形，更沒有相同行為的前科，具體犯罪情節也較為輕微，檢方偵訊時更表示「表達抗議，傷人是不應該的行為」，所以法院認定田姓男子沒有反覆實施恐嚇罪之虞，裁定請回。 (中時 ) #噴漆 #NCC #聲押 #北院 #請回 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 李恆隆偵訊影音光碟 北檢強調絕無變造 17:322020/11/20 社會 新北醫涉性侵自請離職 衛生局：將由懲戒委員會評議 11:242020/11/20 社會 涉永豐金弊案 永豐創辦人何壽川 一審判8年半 16:072020/11/20 社會 回報絕境送暖 陸生聲援中天 04:102020/11/20 兩岸新聞 舊愛出庭討2.5億 脫口爆出58歲周星馳不結婚主因 09:022020/11/20 娛樂 獨居男中風暈倒 警當蜘蛛人爬窗救人 11:502020/11/20 社會 府密件查未遭駭 鬥賴關中天照著走 04:102020/11/20 焦點要聞 中天撤照韓國瑜登高一呼「七個小矮人」 成關鍵領袖第一名 15:502020/11/20 政治 蘇震清涉貪關鍵證詞檔案都有雜訊 蘇妻淚訴證據遭變造 15:462020/11/20 社會 觀旅局長遭批心不在台中 盧秀燕：不要攻擊個人 10:552020/11/20 政治 社會熱門新聞 媳婦生前遭虐錄音檔曝光！20次道歉沒用 婆婆怒狂酸：不是很能幹？ - 社會 住戶問「老婆前天陪上班？」保全愣住 看監視器後崩潰嚇壞 - 社會 保全住戶豪宅上演拳武行 竟只為200包裹費 - 社會 好膽？》二林洪若潭凶宅荒蕪5年 退休醫師千萬買下開趴破靈異 - 社會 她下班秒換「戰服」偷吃好友尪 人夫竟暈船勸岳母：「帶走妳女兒」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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