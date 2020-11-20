NCC拒絕中天換照引發各界不滿箝制新聞自由，40歲田姓男子19日上午11時許，前往仁愛路NCC辦公室門口，將廣場上的旗幟扯下，並持噴漆噴灑，經警方依恐嚇等罪嫌移送台北地院署複訊後，檢方向法院聲請羈押，北院審酌後，不認為被告有反覆實施恐嚇罪之虞，裁定請回。

北院裁定認為，田姓男子只有一次打電話給林錦屏，沒有連續情形，更沒有相同行為的前科，具體犯罪情節也較為輕微，檢方偵訊時更表示「表達抗議，傷人是不應該的行為」，所以法院認定田姓男子沒有反覆實施恐嚇罪之虞，裁定請回。

(中時 )