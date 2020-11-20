關懷盃是原住民年度盛事，不少中職的原民球星都特地回到花東，不過今日富邦悍將游霆崴出現在監場名單中，他並非原住民也現身，讓其他中職球員好吃驚，其中原棒協的理事長林智勝還問他有先繳錢嗎？

游霆崴是今年唯一非原住民參加的中職球星，他透露其實是隊友陳凱倫閒聊時問他想不想參加，游霆崴聽聞後感覺是不錯的想法，因此就一口答應，這次開車帶著老婆、小孩一起來，也順便當做度假，「看到小朋友很開心，第一次參加很新鮮，小朋友很單純快樂，想到以前的自己。」

游霆崴這次現身讓其他人好驚訝，還有人開玩笑說認識這麼久不知道他是原住民，林智勝一見到他就問說，「你怎麼出現在這裡？」他回答一起共襄盛舉啊，下一句林智勝就問「有繳錢嗎？有就好。」游霆崴笑說自己雖然還沒入會，但先來體驗，也非常喜歡關懷盃的氣氛，透露明年還想來。

游霆崴以前沒打過關懷盃，小時候教練只有說他們不符資格，不知道原住民要達到3分之2才能報名參賽，長大成為球員也到花東為基層棒球紮根，看到天真可愛的小朋友讓他笑容不斷。

(中時 )