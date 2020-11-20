勞動部於11月20日首度移師到高雄舉辦「工程金安獎暨職安衛五星獎」頒獎典禮，與熱情的南部民眾一起分享得獎者的榮耀，除了對於獲獎工程施工團隊及績優事業單位，擴大展示獲獎事蹟、交流分享得獎單位推動職場安全衛生的優良成果外，另現場為因應COVID-19（武漢肺炎）疫情，於頒獎典禮採取紅外線自動量測體溫、戴用口罩及室內保持一定距離等防疫作為，以保護參加人員的健康安全。

部長許銘春致詞時表示，工程金安獎開辦14年來，首度接受優良民間工程參選，讓政府與民間工程共同參與，爭取推動職業安全衛生優良工程的最高榮譽，以提升整體營造施工安全文化，勞動部除希望能將獲獎安全衛生文化擴散於全國工地及各個場域外，亦希望提升全產業安全衛生管理水準，讓所有勞工在更安全、更健康的環境下工作，創造勞資共榮與安全保證的工程典範及目標。

勞動部表示，今年金安獎獲選者，優良工程計有1件特優、16件優等、19件佳作工程，優良人員1人優等、3人甲等，其中，公共工程特優「湖山水庫第二原水管工程」，施工團隊結合物聯網技術，建立避免人、機碰撞的作業空間管制，民間工程優等「巨大機械總部新建工程」，業主巨大機械公司落實照顧勞工企業責任，核實寬編列安衛經費，並與監造建築師積極落實職安衛管理；另最值得肯定是優良人員得獎喻台生建築師，除親力親為落實施工安全監造外，更成立「事務所職安中心」，研討訂定總體安衛政策並負責執行及督導。

此外，有關優良單位五星獎部分，今年共有9個事業單位獲獎，各有特色，其中「台灣積體電路製造股份有限公司晶圓十四B廠第七期廠房」透過廠區安衛溝通平台建構並深植安全衛生文化，103年建廠以來保持零職災；「台灣中油股份有限公司探採事業部天然氣處理廠」持續秉持全員工安、風險管理及健康關懷，善盡企業責任，營造友善之職場環境；「台灣汽電共生股份有限公司官田廠」則是以創新之職安九宮格落實各項職安衛管理制度，89年建廠迄今一直保持零職災事故，績效卓著，值得各界學習。

許銘春感性表示，「感謝工程人員付出」、「感恩勞工家屬支持」、「共同分享得獎榮耀」，尤其今年受疫情的因素，因國人的努力，防疫有漂亮的成績，讓所有勞工朋友在更有尊嚴、更安全的環境下工作與發展！

(工商 )