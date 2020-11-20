耗資5千萬，兩廳院全新售票系統Opentix日前開始試營運，預計明年4月正式上線，國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，新介面除了可透過手機app直接購票，不像以前要連回售票網站之外，「團隊也可直接透過手機看見票房即時在哪個地點售出，票房大數據看得見。」

擔任技術開發的廣達電腦技術營運長張嘉淵表示，這套智能系統結合大數據與AI人工智慧，開發時，期許做到讓系統「越用越聰明」，「像是根據使用者習慣，預測喜歡的節目，進而拓展平常沒有的興趣，像是聽華格納歌劇的人，可能會對歌仔戲有興趣，主力在看表演的人，也可能會對攝影展、美術展和故宮展有興趣，我們做的就是一個數位平台，希望把大家串接起來。」

張嘉淵表示，文化數據平台的建制，對未來藝文推廣或創作，都有幫助，「我們想做一個可活化文化資料的系統平台，這是比較大的野心。」

劉怡汝表示，過去的系統平台，沒辦法開發票，因此沒有展覽、電影的票券，「現在可在介面上一次打包，不分展演類型，該開發票的會開發票。」

據了解，初期功能還包括綁定各家會員系統、超商通路取票、電子轉贈分票，以及可收藏演出團隊的動態等功能。明年年4月1日OPENTIX正式上線後，也將提供多元套票、加價購、線上退票整合、外文介面、座位預覽等功能。

(中時 )