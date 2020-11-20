新竹林管處於白石駐在所旁設置簡易乾式廁所，尚未建好時卻有遊客隨意丟棄垃圾，影響環境衛生。（新竹林管處提供／莊旻靜新竹傳真）

記得把廚餘、垃圾帶下山！連結新竹縣尖石鄉、五峰鄉的霞喀羅古道以楓紅景色聞名遐邇，近日傳出位於古道間的白石駐在所疑似有黑熊出沒，林務局新竹林區管理處提醒遊客，應帶廚餘及垃圾下山，以免黑熊翻找，也降低人熊衝突及影響自然生態景觀。

霞喀羅古道全長22公里，不少遊客安排2天1夜之旅，夜宿白石駐在所旁空地，近日有民眾回報，在夜間發現台灣黑熊靠近，推測可能是夜間炊煮時，烹調食物的味道引誘黑熊前往。

新竹林管處特別發文提醒遊客，減少在野外炊煮的機會，並且應妥善包裝好未吃完的食物及廚餘，並將垃圾帶下山，避免引熊靠近。

為了維護白石駐在所旁宿營的秩序，新竹林管處也委託「新竹縣尖石鄉養老yulu文化生態發展協會」協助管理，請民眾及協作業者配合，將自己的垃圾帶下山，以無痕山林模式，維持霞喀羅古道的原始之美。

新竹林管處也在白石駐在所旁設置簡易乾式廁所，廁所未建好時，即有遊客隨意丟棄垃圾，林管處也呼籲，勿將垃圾、廚餘丟棄於簡易廁所，避免阻塞，影響當地環境及衛生，由於今年雨量偏少，維持古道上的廁所不易，請遊客發揮公德心，多加愛惜公共資源。

(中時 )