少子化使得各大專院校招生困難，為積極搶學生，修平科技大學提前布署，與39所高中職學校簽訂「高中職校策略聯盟簽約儀式」，透過結成策略聯盟夥伴的關係，打破既有公私立高中、高職範疇，讓未來招生更有利。

簽約儀式由修平科技大學校長陳建勝主持，中部地區各高中職校校長出席，陳建勝表示，修平與高中職校簽訂策略聯盟是雙贏策略，除能充分結合科技大學潛在的學生來源，並可藉由提供優秀學生就讀獎助學金、學校教學研究、圖書館及各項教學軟硬體設施共享等方式，達到雙方互惠互利與教育資源共享的教育目標。

校方強調，修平科大在中部地區穩健發展，長期與與上游學校保持良好的互動，即便今年面臨新冠肺炎疫情的考驗，學校依然穩健持續成長，除持續建立各系的教學特色，並與產業界密切合作，109學年度全校新生註冊達到8成以上，略微成長，這次透過與高中職策略聯盟的方式，達到學術交流活動、人力資源與教學資源共享共利。

(中時 )