成功國中特教班學童，日前參訪吉峰派出所，員警進行防詐騙、防竊及交通安全等宣導，讓預防犯罪的觀念，從小植根。。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

成功國中特教班學童，日前參訪吉峰派出所，一走進派出所，同學們就被各式裝備吸引，眼中充滿驚奇。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市大里成功國中特教班學童，昨日在老師帶領下參訪吉峰派出所，一走進派出所，同學們就被各式裝備吸引，眼中充滿驚奇，在警員洪銘偉、偵查佐張滄柏的解說，漸漸了解了各項警用裝備的功能，吉峰派出所再接再厲，進行防詐騙、防竊及交通安全等宣導，讓預防犯罪的觀念，從小植根。

特教班的小朋友們，一走進吉峰派出所，就被擺放於辦公桌上的防彈衣、反光背心、防彈頭盔、防彈盾牌、手銬等吸引目光，各個眼露驚奇，警員洪銘偉及偵查佐張滄柏擔任起解說小老師，詳細的解說各項警用裝備，趁著同學們興致高昂，二人再接再厲，進行防詐騙、防竊及交通安全等犯罪預防宣導。

此次活動，前置作業雙方做了好多次聯絡，希望讓特教學生的參訪盡善盡美，事後同學們都說，終於知道了警察平常工作及防治犯罪的職責與辛勞所在，同時近距離的接觸，也讓學童們打破了對警察嚴肅的印象，原來他們也有和藹可親的一面，以後若要找警察幫忙，就不會怕怕的。

雖然只是短暫的相處，但同學們卻都滿載而歸，直呼下次還要再來一次，老師們也拿出相機，替天真無邪的同學們，拍下許多美好的回憶。

(中時 )