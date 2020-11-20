台中捷運綠線本月16日展開試營運，獲得中部地區民眾熱烈迴響，截至20日為止共5天，累計運量已突破30萬人次。中捷公司表示，包括列車啟動速度、列車到站停靠時間與關門警示音量、車廂溫度等旅客曾提出反應的事項，目前都已逐步調整、改善，12月7日開始、也將針對運量最高的高鐵台中站加開最後班次。

中捷公司指出，捷運綠線試營運開始至今天已5天，每日運量都超過6萬5000人次，5天下來累計突破30萬人次；其中，高鐵台中站每日乘車人數都超過1萬3000人，堪稱是18站中的「最熱門車站」，考量旅客轉乘需求，將於12月7日開始在末班車後加開1班列車、發車時間為0時15分。

在試營運初期，不少旅客反應列車停靠時間與開門時間較短，再加上試乘民眾多，容易被夾到，中捷公司表示，原本設定每站停靠時間為25秒，在接受相關問題後，已延長人潮較多的北屯總站、高鐵台中站停靠時間至60秒，市政府站則延長至45秒，並加派人員協助行動不便旅客上下列車。

而針對列車啟動速度的問題，中捷公司說，已與北捷局、系統原廠協調，調整列車起步加速率、修改運轉曲線程式，但修改程序仍須經法國原廠驗證，目前先透過廣播、跑馬燈的方式加強宣導，提醒旅客注意。另對於轉彎路段易發出較大噪音的情況，將評估適當降速、增設輪軌潤滑裝置。

(中時 )