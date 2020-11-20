歡天喜地迎接寶寶誕生，社會保險為辛苦的媽咪們預備的紅包，妳領了嗎？國保、勞保、農保、公保等社會保險都有生育給付，不過勞、農、公保有280天等待期的規定，但國保不一樣-「只要在參加國保期間生產，就可以申請國保生育給付」，即使才剛加保，一樣有請領資格。

25歲至64歲未參加其他社會保險者，都有可能是國保的納保對象，在參加國保期間生產的媽咪們，可以領到2個月的國保生育給付3萬6,564元（國保月投保金額1萬8,282元*2；2015年12月17日以前生產者，生育給付是1個月），雙生以上按胎數增給，也就是雙胞胎可領7萬3,128元，三胞胎可領10萬9,692元，以此類推。 目前，生育給付最方便的申請方式，就是在戶政事務所辦理出生登記時同時申請，只要提供媽咪本人之國內帳戶資料（如非本人申請需另檢附委託書），申請資料就會傳到勞保局；另外，有自然人憑證的媽咪們也可以透過勞保局官網的「個人網路申報及查詢作業」線上申請；如果想以書面方式申請，勞保局的官網及各辦事處也都有提供空白表格。而不論透過何種方式，都請記得要依法在生產後的5年內提出申請，一旦超過5年可就白白損失權益了。

在國外生產的國保媽咪們也不用擔心，只要是在參加國保期間生產，一樣有請領資格，只不過，在申請時還需要準備媽咪本人的護照影本和經駐外單位驗證之國外開具的嬰兒出生證明書及中譯本；但是如果已經在國內辦理出生登記，就可以免附上述文件。另外要留意的是，如果同時符合國保及勞保、農保生育給付條件，因為法令規定是擇一請領，就需要媽咪們仔細考量再做出最佳選擇。

(工商 )