勞動部20日舉辦「第14屆優良工程金安獎」頒獎典禮，經濟部水利署2件工程獲殊榮，其中「湖山水庫第二原水管工程」更是榮獲本屆唯一一件金安獎「特優」獎項，另「石門水庫防淤隧道工程計畫（第1階段）－阿姆坪防淤隧道工程」亦榮獲「佳作」。

水利署表示，今年獲2件工程，除防洪給水功能外，施工期間工程品質優異、進度如期，在職業安全衛生方面，積極創造優質施工環境，確保各項作業安全。如「湖山水庫第二原水管工程」，於設計階段即進行風險評估選擇風險較低方案，同時採用建築資訊模型（BIM）模擬施工程序降低施工風險，全力推動勞工取得臺灣職安卡，並聯合醫療機構施行健檢，以保障勞工健康；「石門水庫防淤隧道工程計畫（第1階段）－阿姆坪防淤隧道工程」出勤人員每日進行血壓及酒精濃度量測，確保人員健康安全，並導入無線射頻辨識（RFID）門禁管制系統，即時定位隧道內人員位置，另也運用車輛轉向系統，降低施工人員風險。

水利署強調，將持續秉持尊重生命的理念，致力提升施工環境安全衛生，確保勞工的職場安全與身體健康。

(工商 )