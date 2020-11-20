投資臺灣事務所20日再添7家企業共斥資逾42億元擴大投資臺灣，包括中小企業方案的歐群科技、順利金屬、雙葉食品、五甫科技、濾能公司與蘭陽鎔德等6家，以及根留企業方案的三得電子。

截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引724家企業超過1兆1,430億元投資，預估創造9萬5,814個本國就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」已吸引429家中小企業投資約1,827億元，帶來1萬7,704個本國就業機會；「根留臺灣企業加速投資行動方案」則有90家根留企業投資約1,717億元，創造1萬2,870個就業機會。後續尚有40企業排隊待審。

歐群科技主要營業項目為細孔放電加工機及放電加工機，供應航太、醫療、刀具及汽車等領域，以「Ocean」自有品牌行銷至歐洲、美國、日本等市場，同時也與雲林科技大學產學合作，將微奈米氣泡生產技術與臭氧結合推出殺菌水設備，及與氫氣結合推出氫水/氫氣設備，以現有技術拓展到防疫領域，更在疫情爆發之際提供高精密細孔放電加工機給熔噴模具製造商，為持續開發高階機種深耕生醫及航太產業，計劃招募24名本國員工，投資逾3億元在彰化二林園區興建廠房，運用智慧化數位管理精實製造實力，以利爭取國際商機，發揚臺灣製造。

順利金屬專業生產各式鑄件，產品包含鍋具烤盤、抽水機、車用煞車盤、橢圓機、馬達、泵浦等，廣泛應用於民生必需品及工業所需。由於傳統「3K」產業常被認為是夕陽產業，為永續經營轉型為高質化「3C」產業，計劃斥資逾4億元在苗栗三義興建廠房，導入自動化生產設備，降低人員作業風險，同時迎合市場少量多樣化、客製化、精緻化之需求趨勢，提高產品附加價值走出紅海競爭，持續扎根核心技術放眼未來，將為國內創造7個就業機會。

雙葉食品從事冰品製造及銷售，明星產品有「阿奇儂」全系列冰棒、微波冰沙與全家合作推出的酷繽沙，秉持為消費者把關之信念，從原料充填、脫氣、密封、加熱殺菌等程序皆堅守衛生規範，獲得多項國際食品認證，亦成功行銷至中國大陸、美國、馬來西亞、韓國與日本市場。由於現有產能已滿載且無法持續開發新品，為因應業務成長需求，計劃招募18名本國員工，擴大投入近7億元在桃園新屋興建智慧化廠房與低溫物流倉儲中心，導入節能設備與監控系統，期望帶給海內外消費者安心與沁涼享受。

五甫科技是資訊軟體服務公司，在細胞治療領域進行數據收集與統合分析，由於臺灣是少數能進行細胞治療的國家，希望在此優勢之下聚焦於幹細胞培養治療，計劃招聘國內生醫人才團隊，擴大投資逾3億元在新竹竹北興建細胞工廠，並配有GTP實驗室，運用智慧化培養模式與監控系統，建立細胞治療製劑生產線，同時運用原有智能軟體優勢串聯上下游產業鏈，可完整進行產品行銷，期望能成為臺灣生科產業鏈變革之標竿。

濾能公司擁有空氣濾網的領先技術，為半導體及面板產業客戶提供最佳AMC防治控制方案，致力於模組化化學濾網應用及框架濾網設計等服務。為積極拓展全球市場，及持續研發新型高效能濾材，計劃招募104名本國員工，斥資逾4億元在臺南科學園區興建廠房，導入智慧化濾布與濾網組立製造流程，並為客戶量身打造移動式微汙染濾淨設備，能及時監測汙染情況，同時藉由再生技術使AMC濾材重複使用，使用者可大幅節省開銷，共同實現循環經濟之理念。

蘭陽鎔德是德國豪華汽車BMW的經銷商，獲得臺灣總代理授權在宜蘭設立新據點，計劃斥資逾2億元在宜蘭五結鄉打造智慧車廠，導入智能車廠管理系統，可加速並優化進廠流程，同時搭配服務聯網平台，運用數據優化、自動化與智慧化提供個別顧客保養維修建議。此外亦在宜蘭羅東鎮建立智慧展示中心，運用智慧賞車功能大幅提升賞車便利性與品牌好感度，進而吸引花東地區潛在豪華房車客戶，將為國內創造更多就業機會。

三得電子是專注LED製造30餘年的老字號，以外銷美國為大宗，特別與美國同業Cree、WANCO、D3、WATCHFIRE及LTG Group等維持長期合作關係。著眼於車載顯示、虛擬實境(VR)、電競專用等高階高毛利市場，具有相當大發展空間，同時因應近年來國內及東南亞LED新興商機浮現，三得電子計畫斥資逾17億元，在宜蘭科學園區設立新廠與自動化產線，為蘭陽平原帶來112個本國就業機會。新廠完成後將以醫療用 LED製程為主，作為後續開發醫療及光療的技術基礎，使光電產業供應鏈自製率與完整性得以提升。

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