網友留言。(取自罷免王浩宇粉專)

中央選舉委員會今（20）日舉行委員會議，審查通過桃園市議員王浩宇罷免案，同時決議將於明年1月16日舉行投票。罷免案結果曝光後，立刻引發許多網友討論，有網友更留言表示，「這次肯定高票被罷免」、「太神啦！」

中選會表示，王浩宇罷免案原連署人人數3萬8,922人，符合規定人數3萬3,362人，不符合規定人數5,560人，已達法定連署人人數，依法應由中選會為罷免案成立宣告，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議該罷免案於110年1月16日（星期六）舉行投票。

中選會公告結果後，罷免王浩宇粉專則在臉書寫下，「期待0116，光榮中壢」。不少網友見狀後更留言寫下，「太好了，真是一個好消息，中壢人加油」、「日期確定囉！很可以」、「中壢人加油加油」、「幫高調」、「終於要送上路了」。

另外，中選會指出，明年1月16日投票、開票後，將於1月22日前審定罷免投票結果，並於1月22日公告罷免投票結果。

(中時新聞網)