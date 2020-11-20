基隆市表揚績優長照服務人員，市長林右昌20日指出，大家為防疫盡心盡力，守護基隆市民健康而努力，這是支持大家努力下去的動力，其中，長照中心照管專員洪曼珊於中心教導爺奶如何操作站立架，以及制定一套復健計畫等，耗費數年光陰，令人感動。

洪曼珊自98、99年進入基隆市長照中心後，從一個平常的上班族，搖身一變成為專門跑社區、進行家訪的照護員，她透漏，自己其實一開始沒有想太多，但在入行後，慢慢了解相關人力、資源，並貼近各個需要幫忙照護的家庭，她認為最困難的就是面對家屬客訴時，不滿的宣洩情緒，但時至今日，自己已經可以揣摩那個心境，並且去理解家屬的驚慌失措。

洪曼珊指出，在自己入行前的一兩年，長照仍處於1.0，再入行後才升級轉變成2.0，大家雖然多少有些手足無措，但她認為，長照家庭所面對到個案突發狀況時，那種驚慌失措的感受，才令她感到心痛，自己每次進行家庭訪視，都盡力提供服務，緊握家屬雙手的溫暖，也讓她確定這就是自己的「初衷」。

同事督導張可薇表示，洪曼珊進入此行時，憑藉著開朗、勤快的性格，很受七堵區長輩的喜愛，且她很懂「尊重長輩的選擇」，近幾年更接手協助新進人員的培訓，一路從畢業、結婚至今，以她柔軟的心情，拯救了不少長照家庭，令人感動。

(中時 )