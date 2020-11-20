桃園市政府體育局今日於市立田徑場舉辦「109年桃園市長盃田徑錦標賽」開幕典禮，由高安邦副市長親自出席主持，為本次賽事揭開序幕。本賽事自今日起一連三天在市立田徑場舉行，歡迎民眾一同到場為選手加油打氣！

今年度因新型肺炎疫情影響取消辦理「109年桃園市運動會」，後考量國內疫情穩定控制中，且市民期待能提供愛好田徑者參賽機會，故體育局與本市體育會田徑委員會合作辦理「109年桃園市長盃田徑錦標賽」。

賽事設有國小、國中及社會男、女組共6個組別，並邀請本市學校、機關、團體及社會人士等組隊參賽，計1,340名選手及386名隊職員，共計1726人參與賽事，期藉由賽事活絡本市基層田徑運動風氣。

高安邦表示，近年來本市競技運動實力大幅提升，去年全國運動會在桃園舉辦，本市代表隊一舉囊括45金46銀56銅並創隊史最佳成績，其中田徑項目榮獲5金8銀4銅成績。此外，在今年全國中等學校運動會，本市榮獲79金66銀75銅，其中田徑項目囊括9金13銀11銅佳績，顯見本市「菁英運動選手培訓計畫」、「重點運動種類資源充實計畫」、「全國運動會奪金計畫」、「優秀運動教練聘用計畫」、「績優運動選手培訓補助金發給計畫」等各項計畫確有成效。

高安邦指出，去年本市為辦理108年全國運動會，市府特別斥資7739萬元針對市立田徑場進行整修，包含中央草坪、看台區、田賽設備、終點攝影室內整修、LED電子顯示看板系統增設、夜間照明更換及機電修繕等，場內跑道更採用全密式PU材質施作，且相關設施皆符合國際田徑總會(IAAF)規定，並取得中華民國田徑協會場地認證及國際田徑總會(IAAF)一級場地認證，除提供全國運動會參賽選手擁有優質的比賽環境外，最重要的是提供本市選手完善的訓練及比賽場地，希望所有選手皆能好好享受比賽，並珍惜比賽場地。

體育局莊佳佳局長表示，110年全國運動會將於明年10月16日至21日在新北市舉行，田徑是競賽項目之一，希望大家能透過本次賽事以賽代訓，尋求個人最好成績，也希望大家能透過比賽交流，提升桃園市運動風氣。

另為配合防疫實聯制，提醒參賽人員及觀眾必須全程佩戴口罩，並隨身攜帶市民卡(桃樂卡)或身分證憑卡感應入場，以及入場時需配合量測體溫、消毒及維持社交距離等防疫工作。

(中時 )