你身邊是否也有朋友受不了激將法，只要說他「做不到」他就會燃起鬥志，偏要證明給你看？星座運勢網站「星座巫師」分享，以下4個星座太愛面子，所以對激將法完全沒有任何抵抗力，只要故意刺激他，他就會立刻上當！

▍1.金牛座

金牛座最討厭被人看扁，所以想要金牛做什麼，用激將法就很容易讓他上當去做，他尤其討厭別人講他「做不到、做了會失敗」，聽到這種話就會立刻激發他的鬥志，把事情做好才甘願。

▍2.射手座

射手座的個性很好強，不愛認輸，所以激將法對射手來說非常有用，射手太在意其他人的想法，就算他們本身已經很棒了，還是不太有自信，所以很容易被旁人影響，尤其是完全抵抗不了激將法，不知不覺就上當。

▍3.獅子座

獅子座本來就是一個愛面子的星座，所以當別人用了激將法，他在氣氛影響下很容易為了證明自己而立刻被騙，然後硬著頭皮去做一些自己本來不想做的事，讓人不禁想要勸勸獅子，自己開心比較重要，不要把面子看這麼重！

▍4.雙魚座

雙魚看起來溫和，其實內心也滿叛逆的，而且有點傲嬌的性格，所以很容易會被激將法影響，當有人在雙魚的旁邊煽風點火，他很容易會因為一時情緒化而失去理性，然後就進入別人的圈套了，但雙魚就算事後發現是激將法，也會因為愛面子而勉強自己做下去。

(中時新聞網)