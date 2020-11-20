桃園一名人妻與楊姓丈夫離婚後，某日在前夫再婚的阮姓妻子臉書，看到阮女抱的一名女嬰與前夫長的很相似，當下覺得有異，後來因為兒子的一句話「我還有妹妹」，才發現前夫離婚前就出軌，氣得對2人提告求償50萬元精神撫慰金。桃園地院二審認為，楊男婚姻中出軌屬實，已侵害妻子配偶權，最終維持原判，判賠前妻20萬元。

楊妻2012年就懷疑丈夫外遇，卻苦無證據，2017年與丈夫離婚後，某天在阮女的個人臉書，發覺對方抱的女嬰與前夫長相很相似，追查之後才發覺丈夫在婚內出軌，氣得向阮女及前夫提告求償50萬元精神慰撫金。

楊妻表示，大兒子曾到前夫住家處，回來後向她說「我有一個妹妹，爸爸跟別人結婚了，而且有看到結婚照」。對此，楊男解釋，前妻曾向他表明願意「做小的」，自己是經前妻同意才有小三。

楊男的說法不被法官接受，一審判他與阮女需賠償前妻20萬元。楊男不服上訴，主張前妻2017年就知道他外遇產下1女，卻在2019年提告，已超過民法所定的2年時效，有權拒付賠償。

桃園地院二審日前審結認為，楊男婚姻中出軌屬實，已侵害元配的配偶權，最終維持一審原判，判賠前妻20萬元。

(中時新聞網)