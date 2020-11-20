永豐金弊案20日審結，台北地院依《證券交易法》加重特別背信罪判集團創辦人何壽川8年6月徒刑。何得知有罪結果，透過律師陳彥希發聲明表示遺憾，強調將上訴到底，捍衛自身清白及聲譽。

聲明指出，北院認定何壽川與三寶集團董事長李俊傑有期約不法分潤協議，有重大誤解，何、李共同投資1788大樓，曾討論股東間權益分配，但從未要求超過股東出資額以外的利益，當然不是期約不正利益，更未違背職務安排旗下公司進行不法交易來獲取個人私利。

有關永豐金租賃的6000萬美金貸款，是2009年舊客戶三寶集團延續下來的業務，何壽川未做任何指示，辦理貸款人員均已獲判無罪，賺取的利息也未被認定為不法所得，可見此為合法貸款。

何壽川知道美林公司破產而必須賤售1788大樓股權，為善盡董事忠實義務，把該有利投資機會介紹給永豐餘投控，經永豐餘董事長邱秀瑩指示相關部門評估，認為是有價值的投資機會，於是決定進行投資，並非幫助李俊傑解決資金問題。

聲明強調，永豐金租賃於2009年至2017年間，貸款給三寶集團總計獲利新台幣20億餘元，永豐餘及元太科技公司則於2011年至2017年間，從本案各自獲利美金389萬元，未損及公司權益，也未被認定為不法所得，可見何壽川並無違背公司董事忠實義務。

(中時 )